Schmidt verbaast zich echt over competitie-opzet en is blij met Gakpo

Toch weet Schmidt in ieder geval zeker dat hij zonder middenvelder Ryan Thomas het seizoen af moet maken. De Nieuw-Zeelander heeft tijdens een training een enkelblessure opgelopen en moet een operatie ondergaan Ook middenvelder Mauro Júnior is nog niet fit en zal het thuisduel tegen Heracles moeten missen.

In deze vorm ziet Schmidt zijn pupil zelfs kans maken op de EK-selectie van Frank de Boer. "Cody heeft echt stappen gemaakt dit jaar en speelt een goed seizoen tot nu toe. Maar het is de beslissing van De Boer. Nederland heeft veel goede spelers in de aanval."

"Hij heeft heel goed gespeeld. Het was perfect voor hem om na zijn blessure weer minuten te maken. Vóór de interlands heeft hij twee keer 45 minuten gespeeld bij ons. Nu heeft hij nog eens drie wedstrijden gespeeld en ook nog een gescoord en assists gegeven. Het is goed dat zijn vertrouwen terug is. Ook het vertrouwen in zijn enkel..."

Na een extreem druk begin van 2021 speelt PSV in april slechts drie wedstrijden. "En dat is ook een uitdaging", weet Schmidt. "We kunnen dus veel trainen nu. Maar het is gek dat we nu zo weinig wedstrijden spelen."

"Ik denk dat we dit seizoen zo'n veertig wedstrijden gespeeld hebben. Een aantal spelers waren dat niet gewend. Nu kunnen wat gerichter toewerken naar de wedstrijden."

Competitie-opzet

Schmidt verbaast zich over de competitie-opzet van dit seizoen in de eredivisie. "Voor mij blijft het heel gek dat de eerste seizoenshelft niet hetzelfde is als de tweede. Dat zie je volgens mij in geen enkele andere Europese competitie. Alle topwedstrijden zaten in het midden en niet aan het begin of einde van de competitie. Het is gek, maar we moeten ermee omgaan."