Te veel risico's aan reizen naar Tokio, zwembond schrapt OKT

Namens Nederland hadden Celine van Duijn en Inge Jansen zich ingeschreven voor de wedstrijd. Het duo, dat individueel al voor de Olympische Spelen is gekwalificeerd op respectievelijk 10-metertoren en 3-meterplank, wilde zich later deze maand in Tokio plaatsen voor de 3-meter-synchroonspringen.

De FINA zegt de gezondheid van atleten tijdens hun verblijf in Tokio niet te kunnen garanderen. Bovendien zijn er door alle voorzorgsmaatregelen hoge kosten aan de deelname. Ook komt een groot aantal deelnemers niet in aanmerking voor een inreisvisum. Tenslotte kleven er volgens de FINA er praktische problemen aan de verplichte driedaagse quarantaine.

Tokio wordt momenteel getroffen door een derde coronagolf. In de metropool geldt als gevolg daarvan de noodtoestand. Eerder deze week stond het aantal besmettingen in de stad op ruim 117.000. Inmiddels is in Tokio het dodental als gevolg van COVID-19 opgelopen tot een kleine 9.000.

Als gevolg van de coronapandemie ging de strijd om de olympische startbewijzen op de 3 en 10 meterplank in april 2020 ook al niet door.