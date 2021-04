Kamervoorzitter Arib informeert koning over situatie rond verkenning

Kamervoorzitter Arib heeft vandaag telefonisch met de koning gesproken over de mislukte verkenning en het debat van gisteren. De Rijksvoorlichtingdienst heeft dat bekendgemaakt.

"Zij heeft de Koning geïnformeerd over het Kamerdebat en over de ontstane situatie in de verkennende fase van de kabinetsformatie", staat in een persbericht.

Een woordvoerder van Arib zegt tegen het ANP dat de Kamervoorzitter de koning "regelmatig" informeert. Dat gebeurde vorige maand ook al enkele dagen na de verkiezingen.

Geen formele rol meer

Sinds de kabinetsformatie van 2012 speelt het staatshoofd geen formele rol meer in de vorming van een nieuw kabinet. De Tweede Kamer neemt nu het voortouw, maar het is wel gebruikelijk dat de koning regelmatig wordt bijgepraat over het verloop van de onderhandelingen.

De Kamer debatteerde tot diep in de afgelopen nacht over de verkenningsfase van de formatie. Een van de uitkomsten van dat debat was dat de vorige week aangestelde nieuwe verkenners, Van Ark en Koolmees, zullen stoppen met hun werkzaamheden.

Op initiatief van D66-leider Kaag komt er één nieuwe verkenner, met gezag en op afstand van de politiek. Wie dat wordt, is nog niet bekend.

Motie over koning

De Tweede Kamer nam vannacht ook een motie aan van ChristenUnie en SGP, waarin gepleit wordt om in de toekomst "een externe partij te belasten met de eerste stappen in de kabinetsformatie en daarbij mee te nemen de mogelijke rol voor het boven de partijen staande staatshoofd".

De motie kreeg, per ongeluk, steun van D66 en daarmee een meerderheid. Het was juist die partij die in 2012 het initiatief nam om de koning(in) uit de formatie te halen.