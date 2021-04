AZ spreekt vertrouwen uit in hoofdtrainer Jansen: nieuw contract voor twee jaar

AZ en hoofdtrainer Pascal Jansen gaan langer met elkaar door. De trainer heeft in Alkmaar een contract getekend tot en met de zomer van 2023.

De 48-jarige coach volgde in december vorig jaar de ontslagen Arne Slot op als eindverantwoordelijke van AZ. Op dit moment staat de ploeg derde in de eredivisie, met evenveel punten als nummer twee PSV. "Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg van de club", zegt Jansen over zijn hoofdtrainerschap op de website van AZ.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts: "Pascal heeft sinds december laten zien dat hij weet wat er van een hoofdcoach van AZ wordt gevraagd, daarnaast kent hij onze organisatie en manier van werken. We zijn tevreden met de resultaten en spelers ontwikkelen zich door. Voor ons dus een logische stap om verder te gaan met elkaar."

Huiberts' collega Robert Eenhoorn vertelde bijna twee weken gelden dat ze met Jansen om de tafel zouden gaan in de interlandperiode. "Als je naar de feiten kijkt en je ziet waar we stonden op het moment dat hij kwam en je kijkt naar wat er vervolgens aan punten gehaald is, denk ik dat we daar best tevreden over kunnen zijn", zei de algemeen directeur.