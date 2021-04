AZ spreekt vertrouwen uit in Jansen met nieuw contract: 'Ik ben vereerd'

AZ en hoofdtrainer Pascal Jansen gaan langer met elkaar door. De trainer heeft in Alkmaar een contract getekend tot en met de zomer van 2023.

De coach volgde in december vorig jaar de ontslagen Arne Slot op als eindverantwoordelijke van AZ. Op dit moment staat de ploeg derde in de eredivisie, met evenveel punten als nummer twee PSV. "Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg van de club", zegt Jansen. "Het is geweldig om dit te ervaren."

"Ik geniet van elke dag dat ik dit vak mag uitoefenen en van de mensen met wie ik werk. Het is moment als hoofdtrainer was lastiger omdat ik na het ontslag van Arne Slot het niet zag aankomen. Je verliest dan ook je eerste wedstrijd en gaat uit Europa. Maar uiteindelijk heeft alles goed uitgepakt", aldus Jansen.

Jansen laat weten dat hij geen enkele garantie heeft dat topspelers als Calvin Stengs, Teun Koopmeiners, Owen Wijndal en Myron Boadu ook volgend jaar te zien zijn in Alkmaar.

"Ze staan allemaal nog gewoon onder contract en zover ik weet is er geen concrete interesse. Ze staan in de belangstelling en dat is niet van vandaag of gisteren. Maar ik heb geen toezeggingen en ik kan het ook niet beïnvloeden. Het hoort bij het voetbal."

'Logische stap'

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is tevreden met de contractverlenging: "Pascal heeft sinds december laten zien dat hij weet wat er van een hoofdcoach van AZ wordt gevraagd, daarnaast kent hij onze organisatie en manier van werken. We zijn tevreden met de resultaten en spelers ontwikkelen zich door. Voor ons dus een logische stap om verder te gaan met elkaar."

Huiberts' collega Robert Eenhoorn vertelde bijna twee weken gelden dat ze met Jansen om de tafel zouden gaan in de interlandperiode. "Als je naar de feiten kijkt en je ziet waar we stonden op het moment dat hij kwam en je kijkt naar wat er vervolgens aan punten gehaald is, denk ik dat we daar best tevreden over kunnen zijn", zei de algemeen directeur.