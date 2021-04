AZ spreekt vertrouwen uit in hoofdtrainer Jansen: nieuw contract voor twee jaar

Huiberts' collega Robert Eenhoorn vertelde bijna twee weken gelden dat ze met Jansen om de tafel zouden gaan in de interlandperiode. "Als je naar de feiten kijkt en je ziet waar we stonden op het moment dat hij kwam en je kijkt naar wat er vervolgens aan punten gehaald is, denk ik dat we daar best tevreden over kunnen zijn", zei de algemeen directeur.

De coach volgde in december vorig jaar de ontslagen Arne Slot op als eindverantwoordelijke van AZ. Op dit moment staat de ploeg derde in de eredivisie, met evenveel punten als nummer twee PSV. "Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg van de club", zegt Jansen op de website van AZ.

De 48-jarige Jansen is al 28 jaar werkzaam als trainer. Dat komt omdat hij als 20-jarige een zware blessure had opgelopen. Hij werkte vervolgens in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al-Jazeera en Al-Wahda en in Nederland bij Vitesse, Sparta en PSV.

Bij de club in Eindhoven werkte Jansen als hoofd jeugdopleiding. In 2018 stelde AZ hem aan als assistent-trainer.

We spraken Jansen in januari over het hoofdtrainerschap. "Ik denk wel dat ik toe was aan deze stap", zei hij daar toen over.