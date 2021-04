Politie wil over vijf jaar 35 procent agenten met migratieachtergrond

De politie wil in 2026 veel inclusiever en diverser zijn. In een actieplan van de Nationale Politie staat dat over vijf jaar 35 procent van de agenten een niet-westerse achtergrond moet hebben.

Twee politiechefs, Martin Sitalsing (Midden-Nederland) en Gery Veldhuis (Noord-Nederland), gaan toezien op het uitvoeren van het plan 'Politie voor Iedereen'. Dat plan moet leiden tot "een drastische verandering" van het personeelsbestand.

Nu werken ongeveer 63.000 mensen bij de politie. Omdat veel agenten de komende vijf jaar met pensioen gaan, zijn zeker 17.000 nieuwe agenten nodig. "Dit is dé kans om te investeren in diversiteit en in een nieuwe cultuur om echte veranderingen te bewerkstelligen", zegt Sitalsing tegen NRC.

"Binnenhalen is een aspect", licht Sitalsing toe in het NOS Radio 1 Journaal. "We moeten de goede kanalen aanboren en op de juiste plekken zijn. Maar we moeten ook, als het gaat om imago, laten zien aan mensen met een migratieachtergrond dat de politie een aantrekkelijke werkgever is."

Druk van buitenaf

Sitalsing realiseert zich dat de politie "wel wat te doen heeft", met onder meer het nieuws over racistische appjes van Rotterdamse agenten in het achterhoofd. Hoewel het in het verleden vaker is geprobeerd en nooit echt van de grond is gekomen, denkt Sitalsing dat het nu wel gaat lukken om de diversiteit te vergroten. "We hebben nu een momentum te pakken vanwege de druk en aandacht van buitenaf over diversiteit."

De politiechef zegt dat de meerwaarde van diversiteit voor iedereen duidelijk is, onder meer omdat de wijkagent overal moet kunnen komen. Dat moet bijvoorbeeld ook gebeuren in buurten in de Randstad waar 80 tot 90 procent van de bevolking een niet-westerse achtergrond heeft, zegt hij.

Etnisch profileren tegengaan

In het plan staat ook dat de politie meer wil doen om etnisch profileren tegen te gaan. "We hebben daar onder meer virtualrealitytrainingen voor georganiseerd", aldus Sitalsing. "Vanuit reële praktijksituaties kunnen we dan trainen op onbevooroordeeld waarnemen en controleren."

Daarnaast heeft de politie een app ontwikkeld waarin agenten kunnen zien wie ze gecontroleerd hebben en met welk resultaat. "Zodat we niet alleen individueel, maar ook op teamniveau kunnen zien of het terecht of onterecht was en daar onderling het gesprek over kunnen aangaan."

Verder zegt hij dat het een vast onderdeel wordt in de beroepsvaardigheidstrainingen. "De vraag is vooral hoe we dit op een veel professionelere manier kunnen doen."