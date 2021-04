Warming-up: Pascal Janssen blijft trainer AZ • Tony Sixpack terug bij jeugdliefde

Abdelhak Nouri is vandaag 24 jaar geworden. De grote belofte van Ajax werd bijna vier jaar geleden tijdens en oefenduel met Werder Bremen in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand en liep daarbij blijvende hersenschade op.

Ajax erkende achteraf aansprakelijkheid voor de gevolgen van de tragische gebeurtenis en is nog in onderhandeling met de familie van Nouri over een financiële regeling. Maar dat doet niets af aan de arme gevoelens van de club richting de creatieve middenvelder, wiens loopbaan in de knop is gebroken.