Warming-up: Tony Sixpack 'geen Messias' • Schmidt kent 'ook veel luie Duitsers'

De resultaten in Eindhoven, met name in de topwedstrijden, vielen de laatste maanden tegen. En dus worden her en der al vraagtekens gezet bij een langer verblijf van Schmidt in Eindhoven. Zijn contract loopt tot eind 2022 en dus zal de clubleiding deze zomer al nadenken over de toekomst.

"Ik ben heel gelukkig hier en zie veel potentie. Ik denk dat we volgend seizoen een stap vooruit kunnen zetten en weer om de prijzen kunnen strijden. Dat hebben we dit jaar een beetje gemist, maar we zaten er niet ver vanaf. Nu ligt mijn focus op het bereiken van de tweede plaats en daarna de strijd om de Champions League."

"Ik heb een heel goede werkrelatie met John de Jong en Toon Gerbrands. Er is geen druk om te verlengen. Als iedereen het wil, dient het juiste moment zich wel aan."