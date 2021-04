Warming-up: Raiola & Haaland na Barcelona, nu in Madrid • einde seizoen Thomas (PSV)

De Afrika Cup zal van 9 januari tot 6 februari 2022 plaatsvinden in Kameroen. De loting is op 25 juni 2021. Normaal gesproken zou het toernooi dit jaar in januari hebben plaatsgevonden, maar door de coronacrisis was dat niet mogelijk.

Het deelnemersveld bestaat uit 24 landenploegen, die over zes groepen van vier teams worden verdeeld.