Warming-up: Club Brugge voorzichtig met Lang • Gazzetta blundert met Koopmeiners

Nog een keer Roger Schmidt. De PSV-coach sprak tijdens de persconferentie zijn verbazing uit over het speelschema in de eredivisie. "Voor mij blijft het heel gek dat de eerste seizoenshelft niet hetzelfde is als de tweede. Dat zie je volgens mij in geen enkele andere Europese competitie. Alle topwedstrijden zaten in het midden en niet aan het begin of einde van de competitie. Het is gek, maar we moeten ermee omgaan."

Na een extreem druk begin van 2021 speelt PSV in april slechts drie wedstrijden. "En dat is ook een uitdaging", weet Schmidt. "We kunnen dus veel trainen nu. Maar het is gek dat we nu zo weinig wedstrijden spelen. Ik denk dat we dit seizoen zo'n veertig wedstrijden gespeeld hebben. Een aantal spelers waren dat niet gewend. Nu kunnen wat gerichter toewerken naar de wedstrijden."

"Cody Gakpo heeft de potentie om uit te groeien tot een heel complete speler", aldus de trainer van PSV. "Hij is fysiek sterk en hij is betrouwbaar. Maar niet al zijn taken voelen nog als een automatisme, maar daar kun je aan werken. Je moet natuurlijk altijd het totale plaatje bekijken, niet alleen zijn laatste wedstrijd. Maar als hij de juiste houding heeft, kan hij een internationale topspeler worden."

Lees het verslag van de persconferentie met Schmidt.