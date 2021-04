Nog ruim 200 miljard aan 500-eurobiljetten in omloop

Hoewel er al twee jaar geen 500-eurobiljetten meer worden geproduceerd, zijn er nog altijd honderden miljoenen van deze biljetten in omloop. Dat blijkt uit statistieken van de Europese Centrale Bank.

De ECB zette de productie van de 500-eurobiljetten stop vanwege zorgen over de 'illegale activiteiten' die erdoor zouden worden bevorderd. Maar het effect van de stop is beperkt gebleven.

Toen de productie begin 2019 werd stopgezet, waren er nog ruim 516 miljoen van deze biljetten in omloop. Nu zijn het er nog altijd meer dan 400 miljoen. De biljetten hebben opgeteld een waarde van meer dan 200 miljard euro.

Criminelen gebruiken graag cash

Niet lang na het stopzetten van de productie pleitte de Financial Intelligence Unit (FIU), een onderdeel van de Nederlandse politie dat zich richt op de bestrijding van witwassen, al voor het helemaal afschaffen van de biljetten. Tot op de dag van vandaag mogen ze nog steeds gebruikt worden om mee te betalen.

Volgens de FIU wordt het biljet nagenoeg alleen gebruikt door drugscriminelen. Van contant geld dat van eigenaar wisselt is minder makkelijk te achterhalen dat het illegaal verdiend is dan van geld dat via een bankrekening loopt.

Regelmatig doet ook de politie in Nederland nog grote cashvondsten waarbij het vermoeden is dat het geld afkomstig is uit drugshandel. Vorig jaar werd nog 12,5 miljoen euro contant gevonden in een verborgen ruimte in een rijtjeshuis in Eindhoven. Daar zaten ook biljetten van 500 euro tussen.