Ploegleiding Alpecin-Fenix: Mathieu van der Poel niet in Amstel Gold Race

Mathieu van der Poel gaat niet van start in de Amstel Gold Race op zondag 18 april. De ploegleider van Alpecin-Fenix, Christoph Roodhooft, maakte tegenover de Belgische krant Het Nieuwsblad bekend dat Van der Poel na de Ronde van Vlaanderen een paar weken gas terugneemt.

Van der Poel zou aanvankelijk op 11 april Parijs-Roubaix rijden, maar de kasseienklassieker is door de coronasituatie in Frankrijk verplaatst naar het najaar. Daardoor ontstond de hoop dat hij toch de Nederlandse klassieker zou rijden, maar Van der Poel gaat zich na Vlaanderens Mooiste richten op de mountainbike.

In die discipline gaat Van der Poel komende zomer in Tokio op jacht naar olympische goud. Op 9 mei staat in het Duitse Albstadt de eerste wereldbeker op het programma, een week later is er in Nove Mesto (Tsjechië) een wereldbekerwedstrijd.

Één of twee olympische mtb'ers?

Van der Poel is al zeker van deelname aan de olympische mountainbikewedstrijd, maar het is nog niet duidelijk of Nederland met één of twee renners aan de start kan staan. Een tweede ticket kan bij de wereldbekers in het voorjaar verdiend worden.