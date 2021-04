Na 1,5 jaar trainen kunnen curlingmannen op WK eindelijk olympische droom najagen

De Nederlandse curlingmannen beginnen vandaag aan het WK in het Canadese Calgary. Hun missie? Een plek bij de eerste zes en dus een ticket voor de Olympische Spelen van 2022.

"Ik denk dat we rond de vijf à tien procent preciezer zijn gaan gooien dan vorig jaar. Daarom denk ik dat we met vertrouwen het WK in kunnen gaan", zegt Jaap van Dorp.

Met Wouter Gösgens, Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en reserve Tobias van den Hurk is Van Dorp na bijna anderhalf jaar trainen in Zoetermeer wel toe aan een eindtoernooi.

Streep door WK en EK

De verspreiding van het coronavirus zette vorig jaar namelijk een streep door het WK in Glasgow en het EK in Lillehammer. In eigen land werd er daarom tot in den treure geschaafd aan de ontwikkeling van het Nederlandse spel.

In Calgary krijgen de curlingmannen de eerste kans om zich te kwalificeren voor de Spelen. Lukt dat niet, dan is er later dit jaar nog een mogelijkheid tijdens het olympisch kwalificatietoernooi.

Op de laatste twee mondiale eindtoernooien eindigde Nederland twee keer als tiende.