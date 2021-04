Verplichte zelftest voor Duitse basisscholieren • 'Minder IC-bedden door vermoeid personeel'

Duizenden Spanjaarden zijn gisteren in een 1-aprilgrap getrapt. Een groep had zogenaamd uit naam van de gezondheidsautoriteit een oproep verstuurd via WhatsApp waarin 80-plussers werden uitgenodigd om een vaccinatie te halen in Sevilla. Ze hoefden hiervoor geen afspraak te maken.

Volgens de Spaanse krant El Pais verzamelde zich een rij van ongeveer 4000 ouderen en hun familieleden bij het vaccinatiecentrum in Sevilla. In plaats van de mensen weg te sturen riepen de lokale gezondheidsautoriteiten extra medewerkers op en regelden extra doses met coronavaccins, zodat de ouderen alsnog ingeënt konden worden.

De autoriteiten benadrukten dat ze een uitzondering hebben gemaakt en dat het nog steeds de bedoeling is dat mensen uitsluitend op uitnodiging naar de locatie komen. Ook is aangifte gedaan vanwege het verspreiden van een valse oproep, waardoor de geplande vaccinatiecampagne werd ontregeld en zich voor het gebouw een gevaarlijk grote menigte vormde.

Ook in Brussel was er gisteren een 1-aprilgrap waarin duizenden mensen trapten. Ze gingen naar een niet-bestaand festival in het Ter Kamerenbos. Bij de ontruiming van het park raakten tientallen mensen en zeven politiepaarden gewond.