Nog maar één prik nodig voor reeds besmette mensen • Corendon stopt voorlopig met reizen naar Curaçao

De gevangenis Esserheem in Veenhuizen is sinds woensdag in quarantaine vanwege een uitbraak van het coronavirus, meldt RTV Drenthe. Op dit moment zijn vier personeelsleden en drie gedetineerden positief getest.

Om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden, mogen de 200 gevangenen hun cel voorlopig niet verlaten. Dat betekent ook dat ze niet mogen douchen of luchten. Daarnaast zijn het dagprogramma en de bezoekuren geschrapt. De quarantaineperiode duurt tot zeker volgende week vrijdag.

Het is de tweede keer dat er in deze gevangenis een uitbraak is.