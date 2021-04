'Minder IC-bedden door vermoeid personeel' • Hogescholen worstelen met zelftests voor studenten

Doordat ziekenhuispersoneel oververmoeid thuiszit, zijn er minder IC-bedden beschikbaar voor coronapatiënten, meldt Nu.nl na een rondgang langs zorgregio's. Op sommige plekken is het ziekteverzuim onder personeel verdubbeld. Zo zit in Groningen, Drenthe en Friesland 14 procent van het personeel thuis, tegen 6 tot 8 procent normaal gesproken. Door de tekorten zijn de noordelijke provincies niet in staat bij te dragen aan de opschaling van de ziekenhuiscapaciteit die nodig is om coronapatiënten over het land te spreiden.