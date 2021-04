73 en 74-jarigen kunnen nu al vaccinatieafspraak maken • Vakantieparken met Pasen bijna vol

Premier Rutte en zijn collega Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen roepen hun landgenoten op om met Pasen niet de grens over te gaan, als dat niet noodzakelijk is. "Wat u in het buurland moet regelen, mag u doen. Maar voor de rest willen wij u met klem verzoeken: blijf thuis. Ga niet op vakantie en ga er ook niet op uit in het buurland."

De beide premiers zeggen in de gezamenlijke verklaring dat de de actuele situatie een uitdaging is in een grensregio waar de maatschappelijke en economische verbondenheid zo groot is. "Laten we met begrip voor elkaar en met verantwoordelijk gedrag ervoor zorgen dat dit jaar het begin van het einde van de pandemie wordt ingeluid."