AEX van grote dips naar record, hoe ga je daarmee om als belegger?

Veel van zijn jonge luisteraars hebben ook interesse in de AEX, zegt hij. "Jongeren beleggen vooral in zaken die ze begrijpen. Dat zijn toch vooral technologie-gerelateerde zaken, zoals chips voor games. De AEX is de laatste jaren getransformeerd van een index met vooral financiële instellingen, naar meer een tech-index. Dat trekt dus jongeren aan."

Pim Verlaan begon vorig jaar serieus met beleggen en besloot in zijn podcast Jong Beleggen mensen mee te nemen in alle stappen die hij maakt. Inmiddels heeft hij naar eigen zeggen een half miljoen luisteraars per maand. Zelf belegt Verlaan in allerlei sectoren en werelddelen, maar hij heeft juist wel een relatief groot deel van zijn aandelen in AEX-bedrijven zitten.

Elske Doets, directeur van Doets Reizen, begon zo'n 25 jaar geleden met beleggen, mede om pensioen op te bouwen. Met de AEX heeft ze niet zoveel. "Het is heel charmant om in Nederland te beleggen, maar wat mij betreft is het een te kleine beurs. De wereld is geglobaliseerd en ik denk daarom dat je veel groter en internationaler moet kijken. Ik beleg vooral in de Verenigde Staten en Azië."

De AEX staat voor de Amsterdam Exchange Index, met daarin de 25 grootste Nederlandse bedrijven. De meesten zijn multinationals die hun geld verdienen over de hele wereld en maar deels in Nederland actief zijn, zoals Unilever, Shell, ING, ASML, Heineken en Randstad. Omdat in de AEX-index enkel de aandelenkoersen en niet het dividend (winstuitkering) worden meegenomen, kijken beleggers ook vaak naar de AEX-GR, de AEX Gros Return Index, voor het bredere rendement.

En daar blijft Doets aan vasthouden. "Ik investeer absoluut niet in banken, verzekeraars, oliebedrijven of farmaceuten, omdat daar te veel geld in wordt verdiend. Dat is een ethische keuze. Ik ken veel mensen die dat een slechte keuze vinden. Maar zij zaten dan weer in de oliebedrijven, die afgelopen jaar juist een heel slecht rendement maakten. Ik denk altijd: komt tijd, komt raad."

"Dat soort dips zijn heftig", zegt Doets. "Maar je moet zorgen dat je altijd rustig blijft, niet in paniek gaat handelen. Nederlanders zitten veel op apps, maar die zijn vaak springerig en spelen in op emotie. Je moet naar de grote lijnen kunnen blijven kijken." Zelf had ze geen last van de internetbubbel: "Ik ben toen niet achter de hype aangelopen."

De nieuwe hoogste stand van de AEX is vooral te verklaren door de lage rente en een groot optimisme, omdat het einde van de coronacrisis in zicht lijkt te zijn. Toch weten we uit het verleden dat koersen na hoogtepunten weer keihard kunnen kelderen, zoals bij de internetbubbel in 2000.

Jonge beleggers maakten de internetbubbel in 2000 niet mee, maar kregen aan het begin van de coronacrisis ook met flinke koersdalingen te maken. "Toen merkte ik wel dat sommige luisteraars in paniek raakten en vroegen wat ze moesten doen", zegt Verlaan.

Zelf moest hij ook even slikken toen zijn aandelen vorig jaar tientallen procenten achteruitgingen. "Ik had net voor de coronacrisis een flink bedrag belegd. Ik logde in en zag -12 procent staan en de volgende dag weer -10 procent. Ik was goed voorbereid en wist dat je je emoties in bedwang moest houden, maar ik heb wel nog even met een ervaren belegger gebeld om te praten over mijn gemoedstoestand."

Met die gemoedstoestand zit het inmiddels weer helemaal goed en dat zal bij een volgende dip waarschijnlijk ook zo blijven. "Ik merk dat ik er nu geen last van heb, nu ik meer ervaren ben", zegt Verlaan. "Ik maak me ook niet zo druk meer om de wekelijkse koersbewegingen en wacht op de kwartaal- en jaarcijfers om te kijken of mijn aannames kloppen. Nu vind ik het juist vervelend dat het weer zo goed gaat, want ik wil laag inkopen."