Het huzarenstukje van cowboy Nijland: 'Was een pitbull bij onderhandelingen Suárez'

"We zijn gaan kijken en zagen toen ene Luis Suárez van CD Nacional. "Na vijftien minuten waren we ervan overtuigd dat dit een versterking voor FC Groningen zou zijn en de hele eredivisie."

Hij belandde in 2006 met toenmalig manager technische zaken Henk Veldmate in Montevideo om aanvankelijk Elías Figueroa te bekijken. "Figueroa zou op zondag spelen en wij waren er al op zaterdag. Een van de twee zaakwaarnemers, we noemden ze boef 1 en boef 2, vertelde dat er zaterdagmiddag nog een wedstrijd in Montevideo was", zegt Nijland.

Nijland beseft tegelijkertijd dat je met dit soort transfers ook geluk moet hebben. "Als wij op die zaterdag later in Montevideo waren geland of Henk en ik even wilden uitrusten, had Luis Suárez nooit bij FC Groningen gespeeld."

Fonseca eiste 4,5 miljoen euro voor de toen 19-jarige Suárez. "Uiteindelijk kochten we Luis voor 1.585.000 miljoen euro. Dat was voor ons een megadeal."

Het verhaal over de komst van Suárez is er een voor de geschiedenisboeken van FC Groningen, maar minstens zo fraai is de anekdote van Nijland over de verkoop van Filip Kostic aan VfB Stuttgart.

Diep decolleté

Dit keer zijn Nijland en Veldmate in een chique hotel in Düsseldorf beland om met twee directeuren van Stuttgart, onder wie voormalig Duits international Fredi Bobic, te praten over de Servische aanvaller. "Het was een fantastisch gesprek", aldus Nijland. "Op een gegeven moment schoven er twee dames aan en laat ik het zo zeggen, ze zaten er redelijk uitdagend bij: korte rokjes en een redelijk diep decolleté."

Tot verrassing van Nijland neemt een van de twee dames plaats op zijn knie. "Ik gaf Henk meteen mijn telefoon om er een foto van te maken: 'stuur even naar mijn vrouw'. Zij antwoordde direct: 'dat zijn leuke onderhandelingen'. Maar ja, nu ben ik dus niet meer te chanteren", aldus een glimlachende Nijland.

De Stuttgart-directeuren gooien vervolgens alles in de strijd: ze draaien het clublied van FC Groningen en laten taxi's voorrijden om het nachtleven van Düsseldorf te gaan verkennen. Maar de Groningse nuchterheid van Nijland en Veldmate buigt niet.

"Mede op aandringen van Henk zijn we terug naar ons hotel gegaan. De volgende dag zagen we onze collega's van Stuttgart bij het ontbijt en zagen ze eruit alsof ze onder een trein hadden gelegen", vertelt Nijland. "Later bereikten we een akkoord voor het onwaarschijnlijke bedrag van zes miljoen euro."