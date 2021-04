Wekdienst 2/4: Politieke spanning in Limburg • Farmers Defence Force in rechtszaal

Wekdienst 2/4 - ANP

Goedemorgen, het is Goede Vrijdag. In Den Haag dient een rechtszaak tussen de Farmers Defence Force en omroep AVROTROS en in Limburg wordt het politiek spannend.

We beginnen met het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het wordt 8 graden in het noorden tot 13 in Limburg, de noordenwind maakt het voor het gevoel een stuk frisser.

Weer 2 april - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je verwachten? Boerenbelangenorganisatie Farmers Defence Force staat tegenover de Nederlandse staat en omroep AVROTROS in de rechtbank in Den Haag. FDF spande de zaak aan na een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht. Daarin werd de organisatie in verband gebracht met brandstichting onder meer vlakbij het RIVM. De FDF eist een schadevergoeding van 50.000 euro.

In kerken zijn diensten of missen omdat het Goede Vrijdag is. De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel houdt voor het eerst een dienst na een bewogen week, waarin de kerk werd beschadigd door vuurwerk en in een brief werd gedreigd met brandstichting. Ondanks de coronaregels opent de kerk de deuren voor enkele honderden gelovigen.

In de Provinciale Staten van Limburg is een spoeddebat over een integriteitskwestie met subsidies. Na het vertrek van twee CDA-gedeputeerden staat nu ook de positie van Gouverneur Theo Bovens ter discussie.

In Niger is het een bijzondere dag: voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van het Afrikaanse land neemt een gekozen president op een vreedzame manier de macht over. Het is Mohamed Barzoum, die in februari de verkiezingen won.

Wat heb je gemist? Na een bewogen Kamerdebat over de verkenning voor de kabinetsformatie heeft demissionair premier Mark Rutte een motie van wantrouwen dankzij de regeringspartijen ternauwernood overleefd. Bijna de gehele Kamer steunde wel een motie van afkeuring. "Ik heb de boodschap gehoord en neem hem zeer ter harte", reageerde Rutte kort op de stemmingen na het debat. Rutte zei zijn "stinkende best" te gaan doen om het vertrouwen terug te winnen. Hij acht zichzelf nog altijd geloofwaardig, "anders zou ik het niet doen". "Ik zou hier niet staan als ik zelf niet overtuigd was van mijn visie op de gang van zaken." Op de vraag of hij al concrete plannen heeft om zijn bevlekte blazoen op te poetsen wilde Rutte niet ingaan. "Het is nu 03.00 uur. We gaan het stap voor stap doen."

Rutte: ik ga door en mijn best doen om vertrouwen te herwinnen - NOS

D66-leider Kaag was tijdens het debat bijzonder kritisch over de VVD-leider en diende de motie van afkeuring in samen met CDA-leider Hoekstra. Kaag zei daarbij dat het voor haar niet vanzelfsprekend is dat Rutte hierna het voortouw neemt in de formatie. "Mijn vertrouwen in Rutte heeft een forse deuk opgelopen. Dat neem ik hem kwalijk." Hoekstra zegt daar niets toe te voegen te hebben. Ook coalitiegenoot CU sloot zich daarbij aan. Ander nieuws uit de nacht: Vakantiegangers en stagiairs opgeroepen Curaçao te verlaten: de situatie op het eiland is door corona zo nijpend dat het beter is zo snel mogelijk te vertrekken, zegt de Nederlandse vertegenwoordiging.

Iran overlegt met wereldmachten over mogelijke terugkeer VS in nucleaire deal: Iran gaat met China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk digitaal om tafel om het over de positie van de VS te hebben.

Tientallen gewonden bij uit de hand gelopen aprilgrap Brussel: zeker 2000 jongeren waren op een aangekondigd feest in een afgekomen en wilden niet zomaar weg. Daarop zette de Brusselse politie paarden, honden en een waterkanon in.

En dan nog even dit: De AEX-index, de graadmeter voor de Nederlandse beurs, heeft het 21 jaar oude record van de hoogste beursstand ooit dan eindelijk gebroken, na een paar dagen er tegenaan gehikt te hebben. Beursanalist Joof Verhees was er 21 jaar geleden ook bij, en hij ziet veel overeenkomsten met die tijd. De extreem lage of zelfs negatieve rente speelt een duidelijke rol en ook de particuliere beleggers laten zich meer zien op de beurs. Volgens Verhees kan die hosanna-stemming nog wel even voortduren, maar voorzichtigheid is zoals altijd geboden.

Beursrecord van 21 jaar gesneuveld, deze analist maakte beide records mee - NOS