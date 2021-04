Treinongeluk Taiwan eist tientallen levens

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Taroko-kloof. Lokale media melden dat de trein, met 350 passagiers aan boord, tegen een vrachtwagen botste die van een klif op het spoor was gevallen. De trein kwam net uit een tunnel.

Bij een treinongeluk in Taiwan zijn zeker 34 doden gevallen, zegt de lokale politie. De trein ontspoorde aan de oostkust. Volgens het ministerie van Verkeer zijn ten minste 72 mensen gewond geraakt. Zeker 60 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Tientallen doden na treinongeluk in Taiwan - NOS

De trein was op het moment van het ongeluk overvol: veel mensen moesten vanwege de drukte staan. Zo'n 80 tot 100 passagiers zijn gered uit de eerste vier wagons.

Het deel erachter is ontspoord in de tunnel, waardoor enkele wagens tegen de wand zijn gekomen. Reddingwerkers kunnen die wagons moeilijk bereiken. Een deel van de passagiers werd gedwongen om uit ramen te klimmen om zichzelf in veiligheid te brengen.

Volgens de autoriteiten is dit het grootste treinongeluk in dertig jaar. Het ongeluk gebeurde in een toeristisch natuurgebied aan het begin van een vierdaags weekend.