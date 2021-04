Hurkacz verrast Tsitsipas in Miami, Barty geeft Svitolina het nakijken

Lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor Tsitsipas. De Griek brak Hurkacz al in de openingsgame, won de meeste rally's en was met agressieve returns succesvol in de opslagbeurten van zijn Poolse tegenstander. Met twee kansen op 3-0 in de tweede set leek het pleit al bijna beslecht.

Hubert Hurkacz heeft bij het masterstoernooi van Miami ten koste van de als tweede geplaatste Stefanos Tsitsipas de laatste vier bereikt. De Pool stond een set en een break achter, maar won met 2-6, 6-3, 6-4. Hurkacz treft in de halve finales de Amerikaan Sebastian Korda of de Rus Andrej Roeblev.

Bij het WTA-toernooi in Miami plaatste Ashleigh Barty zich voor de finale. De als eerste geplaatste Australische titelhoudster kwam tegen Jelina Svitolina (5) amper in de problemen en won op de hardcourtbaan met 6-3, 6-3.

Maar Hurkacz werkte de breekkansen weg, kwam langzij en denderde door, mede door zijn knalharde opslagen (15 aces) en solide baselinespel. Voor Hurkacz (ATP-37) was het de tweede overwinning op Tsitsipas (ATP-5) in acht ontmoetingen.

Voor Barty is Svitolina, die vijf van de zes duels won, een lastige opponente. De Oekraïense wil het spel controleren met defensief baselinespel en is snel. Maar vooral dankzij agressieve forehands en vertragende backhandslices had Barty het dit keer voor het zeggen.

Barty brak Svitolina in de openingsgame en stond al snel met 4-1 voor. In set twee kwam Svitolina nog wel terug van een break achterstand, om direct daarna haar opslagbeurt weer te verliezen.

Eerste finale

Barty speelt de finale tegen de Canadese Bianca Andreescu. Andreescu versloeg Maria Sakkari uit Griekenland in drie sets: 7-6, 3-6, 7-6. Het is voor de 20-jarige Canadese haar eerste finaleplaatst op een WTA-toernooi.

Andreescu veroverde op de US Open van twee jaar geleden haar eerste grandslamtitel door de Amerikaanse Serena Williams in de finale te verslaan. Vorig jaar kwam ze vanwege fysieke klachten en de coronapandemie helemaal niet in actie.