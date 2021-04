Hurkacz verrast Tsitsipas in Miami

Hubert Hurkacz heeft bij het masterstoernooi van Miami ten koste van de als tweede geplaatste Stefanos Tsitsipas de laatste vier bereikt. De Pool stond een set en een break achter, maar won met 2-6, 6-3, 6-4. Hurkacz treft in de halve finales de Amerikaan Sebastian Korda of de Rus Andrej Roeblev.

Lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor Tsitsipas. De Griek brak Hurkacz al in de openingsgame, won de meeste rally's en was met agressieve returns succesvol in de opslagbeurten van zijn Poolse tegenstander. Met twee kansen op 3-0 in de tweede set leek het pleit al bijna beslecht.