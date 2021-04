“Zonder Rutte wordt het formatieproces onthoofd”

Volgens Voermans is het niet onmogelijk dat er nieuwe verkiezingen komen, als Rutte de motie van wantrouwen die PVV-leider Geert Wilders vandaag indiende niet overleeft. "Normaal ligt de bevoegdheid voor nieuwe verkiezingen bij het kabinet. Maar nu is er al een demissionair kabinet, dus dan zou de Tweede Kamer dat moeten doen."

Niet alleen de formatie komt in de problemen, ook het demissionaire kabinet moet dan op zoek naar een oplossing. Volgens Voermans komen logischerwijs de twee vicepremiers dan in aanmerking. "Eén vicepremier (Kajsa Ollongren-red.) staat zich vandaag te verdedigen, dus dat wordt heel ingewikkeld." Dat er iemand uit VVD-gelederen komt, zoals de nummer twee Tamara van Ark, lijkt hem ook lastig omdat Van Ark juist één van de twee nieuwe verkenners is.

Als de Tweede Kamer geen vertrouwen uitspreekt in demissionair premier Mark Rutte betekent dit een 'enorme puzzel van 12.000 stukjes' voor de vraag wie een nieuw kabinet dan zou moeten gaan leiden. Dat zei staatsrechtgeleerde Wim Voermans vanavond in Nieuwsuur.

Door het lekken van de notities van Ollongren werden vandaag documenten vrijgegeven over wat er werd besproken door de verkenners met de fractieleiders. Dat gaf de buitenwereld een uniek kijkje in wat er op dat soort momenten wordt besproken. Volgens Voermans is te veel transparantie echter niet goed.

"Als alles transparant is, gaat het nooit lukken. Je moet dingen weggeven, dingen ophalen, er even over nadenken. Er moet een gedeelte vertrouwelijk zijn. Maar als je regels hebt over wat vertrouwelijk is, en wat gedeeld moet worden, dan kunnen alle spelers zich daar vast aan houden." En dat is volgens hem nu niet duidelijk. "De actoren spelen via verschillende spelregels."

Premier Rutte kwam vandaag onder druk omdat hij zich zijn opmerking over Omtzigt niet herinnerde. Het is niet de eerste keer dat hij iets vergeet. Een compilatie: