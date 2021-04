Iran overlegt met wereldmachten over mogelijke terugkeer VS in nucleaire deal

De terugkeer van de Verenigde Staten in de nucleaire deal met Iran lijkt weer een klein stapje dichterbij. Iran gaat morgen met China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk digitaal om tafel om het over de positie van de VS te hebben. Tot nu hield Iran de boot af om het akkoord in ere te herstellen.

Volgens verschillende bronnen hebben er al voorbesprekingen plaatsgevonden tussen Iran en de Europese landen, schrijft persbureau Reuters. Er zou morgen een Iraans voorstel besproken worden om de impasse te doorbreken. De Verenigde Staten hebben gezegd de ontmoeting te verwelkomen.

'Slechtste deal ooit'

In 2015 sloot Iran een nucleair akkoord met vijf landen waar het morgen mee gaat praten, en met de VS en de EU. De deal hield in dat Iran uranium tot een minder hoog niveau zou verrijken en internationale atoominspecteurs toe zou laten, in ruil voor verlichting van economische sancties.

Onder president Donald Trump stapten de VS uit de nucleaire deal. Trump noemde de deal die zijn voorganger Obama sloot "de slechtste deal ooit". Vervolgens achtte Iran zich ook niet meer verplicht zich aan de voorwaarden uit het akkoord te houden en besloot het om uranium weer tot een hoger niveau te verrijken. Trumps opvolger Joe Biden wil dat de VS weer deel gaan uitmaken van het akkoord.

Nieuwe centrifuge

Iran was daar echter niet happig op. Het land wilde dat de VS de eerste stap zouden zetten door de sancties van tafel te halen. De VS wilden echter dat Iran de verrijking van uranium weer terug zou draaien. Om de druk op te voeren besloot Iran eind februari geen inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) meer tot het land toe te laten voor onaangekondigde controles.

Vandaag werd ook bekend dat het IAEA heeft vastgesteld dat Iran een nieuwe centrifuge in gebruik heeft genomen in de nieuwe nucleaire reactor in Natanz. Daarmee kan het sneller uranium verrijken.