Tijdlijn verkenningsdebacle: van onhandige Ollongren tot crisis voor Rutte

Demissionair minister Ollongren met haar notities op het Binnenhof, vorige week - ANP

Precies een week geleden begint met een positieve coronatest van verkenner Kajsa Ollongren (D66) een Haags schouwspel, waarin de gebeurtenissen elkaar snel opvolgen. Een overzicht van de politieke ontwikkelingen sinds die ochtend, waarover nu een verhit debat gevoerd wordt: Donderdag 25 maart, 9.00 uur Ollongren is op het Binnenhof voor verkennende gesprekken met partijleiders Rutte (VVD) en Kaag (D66), die ze samen met medeverkenner Annemarie Jorritsma (VVD) zal voeren. Voor aanvang krijgt Ollongren te horen dat ze positief getest is op het coronavirus. De gesprekken worden geannuleerd en Ollongren vertrekt rond 09.00 uur gehaast van het Binnenhof. Op weg naar haar dienstauto wordt ze vastgelegd door een fotograaf van het ANP. Op die foto's is zichtbaar wat er op de papieren staat die Ollongren onder haar arm geklemd heeft. 12.00 uur Media berichten over de foto's en de aantekeningen van verkenner Ollongren. "Linkse partijen hielden elkaar niet echt vast", staat op de papieren, net als "meerderheid Eerste Kamer voor niemand een must" en iets over de onderhandelingsstijl van CDA-leider Wopke Hoekstra. Het meest opvallend is het punt "positie Omtzigt, functie elders". Hoekstra reageert al snel op Twitter en zegt dat de genoemde onderwerpen niet met hem besproken zijn. Ook andere fractieleiders reageren verontwaardigd op de suggestie dat kritisch Tweede Kamerlid Omtzigt een andere functie zou moeten krijgen.

13.00 uur Niet lang na het uitlekken van de aantekeningen besluiten Ollongren en Jorritsma op te stappen als verkenners. Ze vinden dat ze hun werk niet meer onbevangen en onbevooroordeeld kunnen doen. De verkenners benadrukken dat de notities geen directe weergave zijn van de al gevoerde gesprekken met partijleiders.

15.00 uur In allerijl worden twee nieuwe verkenners aangesteld: Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66). Volgens Kamervoorzitter Arib verdient de hele gang van zaken "geen schoonheidsprijs". Ze spreekt van een vervelende dag, "maar we moeten gewoon verder". Laat op de avond: VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag ontkennen in hun formatiegesprek iets te hebben gezegd over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat zegt Rutte voor de camera van de NOS. "Wij hebben in ieder geval het niet gehad over Pieter Omtzigt." Ollongren hoeft volgens Rutte geen uitleg te komen geven in de Tweede Kamer over de notities. "Ze is nu gestopt als verkenner. De opdracht ligt nu bij nieuwe verkenners. Niemand gaat hier uitleg over geven."

Rutte over geheime opmerking over CDA-Kamerlid Omtzigt - NOS

Vrijdag 26 maart D66-verkenner Wouter Koolmees probeert aan het eind van de middag de pers uitleg te geven over het uitgelekte A4'tje met agendapunten voor de formatie. Het was een "interne notitie" van zijn voorgangers Ollongren en Jorritsma, niet gebaseerd op gesprekken met de zeventien lijsttrekkers. "Er is gebruikgemaakt van allerlei bronnen krantenberichten en talkshows." Van Ark vult aan: "Ze hebben zich gebaseerd op dingen die ze hebben gezien en gevoeld." Maar op vervolgvragen van de pers moeten de nieuwe verkenners de antwoorden schuldig blijven. Maandag 29 maart, 14.30 uur Ollongren en Jorritsma nemen de volledige schuld op zich voor het geblunder met de voorbereidende aantekeningen voor de formatie. "Er zijn slechts twee mensen verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van het memo, en dat zijn wij, ondertekenaars van deze brief", schrijven de twee oud-verkenners. Ze benadrukken dat geen van de fractieleiders over Omtzigt gesproken is. De oud-verkenners noemen de gang van zaken "zeer ongepast" en schrijven dat dit niet had mogen gebeuren. Ze zijn bereid om tekst en uitleg te komen geven aan de Tweede Kamer. 17.00 uur Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn niet tevreden met de verklaring van de opgestapte verkenners Jorritsma en Ollongren, voor de blunder met de notities voor de kabinetsformatie. Met name omdat nog steeds onduidelijk is waarom er tijdens de verkenningsfase is gesproken over een gekozen Kamerlid, en door wie.

Woensdag 31 maart, 14.30 uur CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hoopt dat in het debat wordt opgehelderd wie heeft geschreven 'positie Omtzigt, functie elders'. "Deze notitie is niet geschreven, iemand heeft 'm geschreven. Er is hier geen spooktypemachine."

Omtzigt: kiezers bepalen wie in Kamer zit, niet een verkenner - NOS

15.00 uur De Tweede Kamer wil debatteren over de mislukte verkenning. Jorritsma en Ollongren sturen een stapel notities. Maar volgens de Kamer zijn de stukken niet compleet en moeten ook gespreksverslagen openbaar worden. De nieuwe verkenners (Koolmees en Van Ark) krijgen van Kamervoorzitter Arib de taak om alsnog alle documenten openbaar te maken die zij hebben. Rutte waarschuwt voor de gevolgen van het openbaar maken. Er kunnen persoonlijke opmerkingen in staan over andere Kamerleden en dat kan de onderlinge verhoudingen op scherp zetten. Hij doet het voorstel om alleen zijn eigen gespreksverslag openbaar te laten maken, maar daar gaat de meerderheid niet in mee.

Kamer accepteert voorstel Rutte niet, spreekt van trukendoos en schande - NOS