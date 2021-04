Blijdschap over vaccinatiestudie: 'Fantastisch dat je ook anderen beschermt'

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse evenknie van het RIVM, volgde ruim drie maanden in zes Amerikaanse staten in de VS 3950 zorgmedewerkers, die waren ingeënt met de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Ze namen iedere dag bij zichzelf een neusswab (wattenstaafje diep in de neus) af, die via een PCR-test werd onderzocht. Mensen die beide prikken hadden gehad, hadden na twee weken 90 procent minder kans om het virus over te dragen. Na één prik is de kans 80 procent lager.

"Als het gros van de mensen gevaccineerd is en je weet dat het virus niet meer overgedragen kan worden, verwacht je dat we op een gegeven moment weer contact met elkaar kunnen hebben zoals we vroeger ook hadden", zegt immunoloog Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC).

"Dit betekent dat je met vaccineren de epidemie nog makkelijker onder bedwang krijgt", zegt epidemioloog Frits Rosendaal (LUMC). "Er komt veel eerder groepsimmuniteit. Want als gevaccineerde mensen het wel kunnen doorgeven, moet je meer mensen hebben rondlopen die gevaccineerd zijn. Deze gegevens betekenen dat het R-getal hard omlaag zou gaan, de ziekenhuizen eerder leeg raken en de maatregelen eerder kunnen worden versoepeld."

Terrassen en sportscholen

Ook volgens emeritus hoogleraar vaccins en voormalig hoofd vaccins bij het RIVM Ben van der Zeijst gaat het R-getal eerder onder de 1 als gevaccineerde mensen niet meer besmettelijk zijn. En zouden maatregelen eerder kunnen worden versoepeld.

"Dan kunnen bijvoorbeeld terrassen en sportscholen weer open. Natuurlijk niet allemaal in één keer, maar stapsgewijs. En is het R-getal 0,5, dan is een uitbraakje meer of minder niet zo erg. Nu zit het net boven de 1, dan kan het ongecontroleerd verder stijgen."

Hoe het zit met besmettelijkheid na inenting met andere vaccins, zoals AstraZeneca en Janssen, staat nog niet vast. Ook hoe lang de bescherming met de mRNA-vaccins aanhoudt, is nog niet bekend. "Over andere groepen, zoals ouderen, kunnen we geen uitspraken doen. En hoe het zit met nieuwe varianten, moet nog worden uitgezocht", zegt hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede (RUG).

Wel noemt Huckriede de onderzoeksresultaten bemoedigend. "Ze hebben niet alleen gekeken naar mensen met symptomen, wat ook al in fase 3-studies van fabrikanten en verschillende Israëlische studies is gedaan, maar ze hebben ook mensen zonder symptomen regelmatig voor een test laten komen en dus ook asymptomatische besmettingen eruit gepikt."

Zoden aan de dijk

Ben van der Zeijst ziet in de onderzoeksresultaten een extra reden om zo snel mogelijk mensen hun eerste prik te geven en de tweede uit te stellen. "De eerste prik verlaagt de kans op besmetting al met 80 procent, dus die tweede prik voegt niet zoveel toe. Als je meer eerste prikken kunt geven, zet dat meer zoden aan de dijk. Het is belangrijk om haast te maken. Elke week dat het langer duurt, gaan er mensen extra dood."

Het RIVM is niet van plan om op basis van de huidige onderzoeken de tekst op de eigen website aan te passen. "Vaccinatie beschermt jou tegen ziekte door corona, maar we weten nog niet of iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden", staat er.

"We gaan niet overhaast op basis van zo'n studie beslissen. Daar is meer onderzoek voor nodig. Dit was op 4000 mensen", zegt een woordvoerder. Hoeveel proefpersonen er nodig zouden zijn of hoeveel onderzoeken, kan ze niet zeggen.