Politie stopt na 13 jaar met Amber Alert, melding vermiste kinderen in ander systeem

De politie stopt in de zomer met het versturen van Amber Alerts. Het systeem, waarbij via onder meer social media en sms'jes melding wordt gemaakt van vermiste kinderen die mogelijk in levensgevaar zijn, wordt geïntegreerd in het systeem Burgernet. Dat is besloten in samenwerking met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, meldt de politie.

Amber Alert was sinds 2008 in Nederland actief. In zo'n dertien jaar tijd zijn er dertig Amber Alerts verstuurd. Voor Amber Alert werd door de politie samengewerkt met Netpresenter BV. Dat bedrijf zorgde voor de technische ondersteuning. Het contract met Netpresenter stopt per 22 juli.

Burgernet

Burgernet is een systeem waarin gemeenten, politie en burgers samenwerking en waarin burgers onder meer van opsporingsberichten op de hoogte worden gebracht. Dat gebeurt via sms'jes, spraakberichten en in sommige gemeenten ook per mail. De keuze om berichten over vermiste kinderen in mogelijk levensgevaar daar in te integreren heeft onder meer te maken met kosten en efficiënte, zegt de politie.