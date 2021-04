19-jarige verdachte van bedreiging auteur Lale Gül aangehouden

In Noord-Brabant is een 19-jarige man aangehouden op verdenking van het online bedreigen van auteur Lale Gül. De schrijfster bevestigt het nieuws aan de NOS en geeft aan opgelucht te zijn: "Eindelijk ervaart iemand gevolgen."

De politie Amsterdam, die het onderzoek leidt, heeft de man vanochtend gearresteerd.

Gül (24) wordt naar aanleiding van het verschijnen van haar boek Ik ga leven al wekenlang online bedreigd. In haar boek uit Gül zich erg kritisch richting de Turkse conservatief-islamitische omgeving waarin ze is opgegroeid. Vanwege de bedreigingen heeft Gül aangegeven in de toekomst niet meer over de islam te schrijven.

Afgeschermde accounts

De politie zegt de verdachte "na intensief" onderzoek te hebben opgespoord. De verdachte opereerde met meerdere afgeschermde accounts, die terug te leiden vielen tot één persoon.

Onduidelijk is om wat voor bedreigingen het ging en waar die zijn geuit. De politie zegt het onderzoek voort te zetten.