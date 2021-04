Blind scheurt enkelband: seizoen met Ajax voorbij, EK op de tocht

Daley Blind komt dit seizoen vrijwel zeker niet meer in actie voor Ajax. De verdediger raakte dinsdag geblesseerd tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd Gibraltar-Nederland. Hij moest per brancard van het veld. Of hij het EK ook moet missen, is nog de vraag.

Voor Blind zouden belangrijke maanden aanbreken. Ajax strijdt nog op drie fronten: de Amsterdammers zijn koploper in de eredivisie, staan in de bekerfinale en treffen in de kwartfinales van de Europa league komende week AS Roma.

Bondscoach Frank de Boer maakte na afloop van de met 7-0 gewonnen ontmoeting met Gibraltar al duidelijk dat het om een enkelblessure ging. "Het was gelukkig niet zijn knie, maar hij viel op zijn enkel en daar heeft hij volgens mij nu last van. Het is nu even wachten wat hij eraan overhoudt. Hij is niet naar het ziekenhuis gegaan."