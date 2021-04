Rutte in het nauw, vertrouwensvraag hangt boven debat

Demissionair premier en VVD-leider Rutte heeft naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Dat heeft hij vanmiddag in de Tweede Kamer verklaard. Hij zei vorige week tegen de NOS dat hij in een gesprek met de verkenners niet over CDA-Kamerlid Omtzigt heeft gesproken. Rutte erkende dat dat een fout was.

Ook anderen vinden de verdediging van Rutte ongeloofwaardig, mede omdat hij vaker in debatten heeft gezegd dat hij dingen achteraf niet meer weet. D66-leider Kaag wilde weten of Rutte zich niet heeft afgevraagd of hij het met de verkenner over Omtzigt heeft gehad.

PVV-leider Wilders vindt dat VVD-voorman Rutte "keihard" heeft gelogen en dat hij moet opstappen. Meteen in het begin van het debat over de formatie diende hij een motie van wantrouwen tegen Rutte in.

Kaag zei dat er schade is ontstaan en voegde eraan toe dat de afgelopen jaren een "patroon van vergeetachtigheid" is ontstaan: "Hoe kunt u in de grootste crisis die we hebben in Nederland het vertrouwen dat weer geschaad is alsnog herstellen?"

Rutte herhaalde dat hij een verkeerde herinnering heeft aan het gesprek met de verkenners, maar volgens hem is wat in de tekst staat "precies hoe de VVD erin zit". Hij voegde eraan toe dat de VVD geen opvatting heeft over wat Omtzigt moet gaan doen na de verkiezingen.

Wel met Hoekstra gepraat over Omtzigt

Hij erkende wel dat hij nog voor zijn gesprek met de verkenners met CDA-leider Hoekstra over een mogelijke ministerspost voor Omtzigt in een toekomstig kabinet heeft gesproken. "Ik heb tegen Hoekstra gezegd dat de VVD geen bezwaar heeft tegen Omtzigt als minister, als dat de wens van het CDA zou zijn. De enige verklaring die ik heb is dat dat in mijn hoofd zat, maar ik heb er geen enkele herinnering aan dat ik het ook heb opgebracht bij de verkenners."

Hij zei ook dat hij niet iemand is die collega's belazert en dat hij ook geen motief zou hebben om geheim te houden wat hij over Omtzigt heeft gezegd. "Ik baal ervan en ik vind het ruk dat ik me het niet herinner", voegde hij eraan toe. Rutte zei verder dat hij leiding wil blijven geven aan een coalitie en dat hij juist een reputatie heeft als betrouwbare gesprekspartner.

Hoekstra beschreef in het debat de situatie als een "totale rotzooi". Hij erkende dat hij met Rutte over Omtzigt heeft gepraat. "Maar hoe kan het nou dat dat gesprek hem helder voor de geest staat, maar dat hij en de verkenners zich niet herinneren dat het ook op die maandag over Omtzigt is gegaan?" Met het gesprek van maandag doelde Hoekstra op de ontmoeting van Rutte met de verkenners.

"Via via"

In het debat zei Rutte ook dat hij vanochtend om 7.30 uur "via via" heeft gehoord dat hij het volgens het verslag over een ministerschap van Omtzigt heeft gehad. Hij is niet, zoals andere fractievoorzitters, naar het kantoor van de verkenners gegaan om het verslag na te kijken.

Rutte wilde niet zeggen door wie hij op de hoogte is gesteld: "Dat was vertrouwelijk." Hij vindt het wel ongelukkig dat dit zo is gelopen, maar hij benadrukte dat hijzelf al eerder had aangegeven dat hij het verslag van de gesprekken met de verkenners zou accepteren en dat het hem geen voordeel heeft opgeleverd dat hij het eerder wist.

De Kamer zet grote vraagtekens bij deze gang van zaken, ook omdat het toch al de hele tijd over vertrouwen gaat.