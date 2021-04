Mensensmokkelaars gooien jonge kinderen van Amerikaanse grensmuur

Op beelden die door een grenswacht van grote afstand zijn gemaakt, is te zien dat een van de smokkelaars vanaf de Mexicaanse kant op de muur is geklommen. Iemand geeft hem een klein kind aan dat hij over de muur aan de Amerikaanse kant zo ver mogelijk naar beneden laat zakken. Dan laat hij los en valt het kind het laatste stuk naar beneden.

De kinderen blijven even liggen, maar staan dan op. De man op de muur laat zich aan de Mexicaanse kant naar beneden zakken en gaat er samen met de andere mensensmokkelaar vandoor.

Het incident gebeurde in onherbergzaam gebied, iets ten westen van El Paso, de grensstad in het zuiden van Texas. De beelden zijn online gezet door de commandant van de lokale grenspolitie, Gloria Chavez.

De kinderen zijn kort nadat ze naar beneden vielen, opgepikt door agenten. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar konden dat al snel weer verlaten. Ze zijn allebei niet gewond geraakt. Het blijkt te gaan om meisjes van 3 en 5 die afkomstig zijn uit Ecuador.

De smokkelaars wisten te ontkomen. "We proberen ze samen met Mexicaanse diensten op te sporen", zegt commandant Chavez.

Regering-Biden onder vuur

Het verhaal komt naar buiten op een moment waarop het Amerikaanse immigratiebeleid onder een vergrootglas ligt. Dagelijks steken honderden minderjarigen de Amerikaanse zuidgrens over. Veel ouders sturen hun kinderen alleen, in de hoop dat ze dan meer kans op asiel maken. Ze hopen dat de kinderen uiteindelijk kunnen verblijven bij familieleden die al in de VS wonen.

De regering-Biden ligt onder vuur omdat er te weinig plekken in asielcentra zijn voor de jonge immigranten. Biden heeft strenge regels van de vorige president Trump teruggedraaid en wordt nu geconfronteerd met grote problemen in de opvang. Vorige week kwamen foto's naar buiten van overvolle detentiecentra.

Daarop zijn migranten te zien, onder wie ook minderjarigen, die op de grond moeten slapen en met plastic doeken van elkaar gescheiden worden. Voldoende afstand houden lijkt niet mogelijk.