Wilders: liegende Rutte moet opstappen, en daarna nieuwe verkiezingen

"Mijn begrip was tot gisteren dat er niet over Pieter Omtzigt was gesproken", zegt CDA-leider Hoekstra over zijn partijgenoot. "Elke keer wordt het hier erger. Er zijn grote vragen en die moeten opgehelderd worden in het debat."

"Hij heeft gelogen tegen heel Nederland", zegt Wilders. "Dit is dodelijk voor het vertrouwen in de politiek en dat vertrouwen kan je herstellen met nieuwe verkiezingen."

Rutte zei vorige week tegen de NOS dat er niet was gesproken over het CDA-Kamerlid, maar uit de stukken ontstaat een ander beeld. "Je moet wat met Omtzigt: minister maken", staat als inbreng van VVD-fractievoorzitter in aantekeningen van de verkenners. "Dit is nou echt die achterkamertjespolitiek, die machtspolitiek", zegt Marijnissen.

Denk-leider Azarkan vindt dat Rutte al veel eerder had moeten toegegeven dat hij de naam van Omtzigt heeft genoemd. "Hij heeft gewoon gelogen." Azarkan benadrukt dat hij al langer vond dat Rutte moet aftreden (vanwege de toeslagenaffaire). "Maar als je een week het land in je greep houdt door leugens te vertellen, ben je echt niet meer geloofwaardig", vindt Azarkan.

Kaltgestellt

Volt-leider Dassen vraagt zich af "wat hier allemaal gebeurt". Hij noemt de gang van zaken ontzettend pijnlijk en verwacht een stevig debat. Dassen zet ook vraagtekens bij de procedure met de verkenners en hoopt dat dit een volgende keer anders zal gaan.

Sylvana Simons van BIj1 vindt dat de formatie verder moet gaan met nieuwe onafhankelijke verkenners. "Het is schandalig wat hier gebeurt. Op deze manier wordt een kritisch Kamerlid kaltgestellt." Simons wil dat er vandaag in het debat totale openheid wordt gegeven over wat er is besproken.

Het debat is al een paar keer uitgesteld, de begintijd staat nu op 13.30 uur.