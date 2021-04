Elfde editie The Passion, coronaproof vanuit het centrum van Roermond

In het centrum van Roermond wordt op deze Witte Donderdag de elfde editie van The Passion gehouden. Vanwege de coronamaatregelen is er geen publiek bij.

Dit jaar wordt het programma voor het eerst uitgezonden door de KRO-NCRV. Het muzikale paasevenement waarin het lijden, sterven en de wederopstanding van Jezus centraal staan, werd vanaf 2011 uitgezonden door de Evangelische Omroep. Vorig jaar keken er ruim 2,7 miljoen kijkers naar de speciale jubileumuitzending.

Maatschappelijk en religieus

De KRO-NCRV wil met The Passion een nieuw publiek aanspreken en koppelde daarom een maatschappelijk thema aan het Bijbelse verhaal. "Met het thema 'Ik ben hier voor jou', willen we laten zien dat iedereen zich kan laten inspireren door dit eeuwenoude verhaal en niet alleen gelovigen", zegt eindredacteur Reinder van Dijk in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook maakte de organisatie zich sterk voor een inclusieve cast. Freek Bartels heeft als eerste homoseksuele man in de geschiedenis van The Passion de rol van Jezus.

Coronapersconferentie

In The Passion wordt het paasverhaal verteld aan de hand van Nederlandse popliedjes. Dit jaar worden voor het eerst drie Engelstalige liedjes aan het repertoire toegevoegd, waaronder Eric Claptons' Tears in Heaven. De vertaling Als ik je zie in de Hemel, wordt door Trijntje Oosterhuis in de rol van Maria gezongen als Jezus is weggevoerd. "Het is bijna een heilig nummer, maar ik denk dat het een bijzonder moment kan worden vanavond", zegt Van Dijk.

De verteller van het paasverhaal is Humberto Tan. Acteurs Leo Alkemade en Tygo Gernandt vertolken de rollen van Petrus en Pilatus. Artiest Rob Dekay kruipt in de huid van Judas en KRO-NCRV-presentatrice Anita Witzier haalt als verslaggever verhalen uit het hele land op en doet verslag van de virtuele processie, waarvoor mensen zich online konden aanmelden.

Het coronavirus is niet weg te denken uit het dagelijks leven en ook in The Passion komt het terug. "We hebben een paar knipogen naar het coronabeleid in het programma verwerkt. Zo doet de veroordelingsscène (waarin Pilatus, Jezus veroordeelt) denken aan de coronapersconferentie."

Vanwege de coronamaatregelen mag er geen publiek aanwezig zijn, daarom wordt De Markt en het Munsterplein in Roermond tijdelijk afgesloten.

Het programma is vanaf 20.30 live te volgen op NPO Radio 2 en NPO 1 Extra.