Britse landbouw wil radicaal hervormen, en dat kan door de brexit

Het is de grootste proeftuin van Engeland. De boerderij, in het graafschap Cambridgeshire, is eigendom van de Britse Vogelbescherming. En met ruim een miljoen leden één van de grootste natuurorganisaties van Europa. De organisatie kocht de boerderij om te laten zien dat landbouw ook anders kan.

"Toen we deze boerderij kochten, stonden er nauwelijks bomen en bosjes op het land. We hebben er flink wat geplant en gewoon laten groeien. Het is goed tegen de bodemerosie, het neemt CO2 op en is een ideale plek voor vogels om te nestelen", vertelt Alice Groom, beheerder van de Hope Farm-boerderij.

Sinds 1 januari zijn de Britten definitief uit de EU gestapt, iets wat tot nu toe zeker in de handel niet zonder slag of stoot verloopt. Maar er is ook een effect van de brexit waar juist veel positieve geluiden over klinken: de radicale hervorming van de Britse landbouw.

"Het gaat erg goed. We verbouwen hier bonen, zaden en graan. En we zien de afgelopen jaren dat we net zo winstgevend zijn als soortgelijke boerderijen in de omgeving", zegt beheerder Groom. Ook zijn er speciale stroken natuur aangelegd tussen de akkers, die het land op een natuurlijke manier moeten bestuiven. Daarnaast stikt het van de vogels op de boerderij. "Het feit dat hier zoveel vogels zijn, is het bewijs dat we hier een gezond ecosysteem hebben", aldus Groom.

Aanjager

Alleen vormde Hope Farm de afgelopen jaren een uitzondering in het Britse boerderijenbestand. Veel boeren leunden tijdens het Britse EU-lidmaatschap op landbouwsubsidies uit de Europese Unie, dat die subsidies vooral toekent op basis van het aantal hectare grond dat iemand bezit. Er was nauwelijks een prikkel om te verduurzamen. Groom: "We hopen echt dat de brexit een aanjager is om dit te stimuleren."

De Britse regering nam eind vorig jaar een nieuwe landbouwwet aan waarin is afgesproken dat het subsidieregime de komende zeven jaar gefaseerd wordt afgebouwd. Daarna krijgen boeren alleen nog steun van de overheid op basis van hoe duurzaam ze werken. Natuurorganisaties juichen de plannen hartstochtelijk toe.