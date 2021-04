Nederlandse handbalsters gekoppeld aan Noorwegen op Spelen in Tokio

De handbalsters boekten op 6 december 2019 een gedenkwaardige zege op Noorwegen in de groepsfase van het WK in Japan:

De regerend wereldkampioen, die op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro als vierde eindigde, neemt het verder op tegen Montenegro, Japan, Zuid-Korea en Angola. De beste vier teams plaatsen zich voor de kwartfinales.

De Nederlandse handbalsters treffen op de Olympische Spelen in Tokio onder meer het ijzersterke Noorwegen in de groepsfase. Dat bepaalde de loting donderdag.

De andere poule bestaat uit regerend olympisch kampioen Rusland (2016), WK-finalist Spanje (2019), EK-finalist Frankrijk (2020), Zweden, Brazilië en Hongarije.

Het olympisch handbaltoernooi voor de vrouwen start op zondag 25 juli en duurt tot en met zondag 8 augustus.

Broch terug bij Oranje

Nederland zou in de olympische missie ook weer een beroep op Yvette Broch kunnen doen. De voormalig sterspelster van Oranje hield in augustus 2018 haar loopbaan voor gezien, maar heeft inmiddels de draad opgepakt en haar comeback gemaakt in de selectie van bondscoach Emmanuel Mayonnade.

In januari gaf Yvette Broch nog een toelichting op haar comeback: