Rolling Stones-expositie in 2023 terug naar Groningen

De tentoonstelling The Rolling Stones - Unzipped keert in 2023 terug naar het Groninger Museum. Dat is de uitkomst van overleg tussen museumdirecteur Andreas Blühm en het management van de Britse rockband.

Het Groninger Museum moest kort na de opening van Unzipped in november vorig jaar dicht vanwege de tweede lockdown. Daardoor konden weinig mensen de expositie bezoeken. Het museum hoopte zo'n 150.000 tot 200.000 bezoekers te trekken. Uiteindelijk werden dat er 20.000.

"Deze tijden vragen om originele oplossingen. Het is enorm zonde dat niet meer mensen van Unzipped konden genieten en we verheugen ons op de herkansing in 2023", zegt Blühm tegen RTV Noord.

The Rolling Stones Unzipped is de eerste internationale tentoonstelling over de Britse rockband. Er zijn meer dan vierhonderd originele voorwerpen uit het archief van de Stones te zien, zoals hun muziekinstrumenten en kleding tijdens concerten. Ook zijn er zeldzame audio- en videofragmenten te horen en te zien.