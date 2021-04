Rechtbank Hongkong veroordeelt prominente leden oppositie

Een rechtbank in Hongkong zegt dat zeven prominente leden van de oppositie schuldig zijn aan het organiseren van en het deelnemen aan een illegale bijeenkomst in 2019. Hun straf krijgen ze later deze maand te horen. Juristen gaan ervan uit dat ze gevangenisstraffen krijgen van één tot anderhalf jaar.

Het gaat om een demonstratie op 18 augustus 2019. Honderdduizenden inwoners van de voormalige Britse kroonkolonie demonstreerden toen tegen de Chinese regering en het pro-Chinese bestuur van de stad en met name tegen een wet die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakte.

De organisatie kreeg van de politie een vergunning om in een park bijeen te komen, maar omdat het park te klein was, demonstreerden deelnemers ook elders in de stad. Vreedzaam demonsteren is in Hongkong toegestaan, zei de rechter, maar daar zijn volgens haar grenzen aan. De openbare orde en veiligheid mogen niet in gevaar worden gebracht. Dat zou in dit geval wel zijn gebeurd.

Onbewogen

Onder de verdachten zijn voormalig advocaat Martin Lee (82), mediamagnaat Jimmy Lai (72) en mensenrechtenadvocaat Margaret Ng (73). Lee was een van de oprichters van de Democratische Partij in de jaren 90. Hij en de andere verdachten hoorden de rechter onbewogen aan, toen ze de uitspraak voorlas.