Amsterdam start met registratieplicht vakantieverhuur: 'Nieuw wapen in de strijd'

De gemeente Amsterdam start vandaag met een registratieplicht voor vakantieverhuur. Dat heeft gevolgen voor mensen die hun woning verhuren via sites als Airbnb en Booking.com.

Zij kunnen voortaan alleen nog adverteren als ze een registratienummer hebben, waaraan hun naam en adres zijn gekoppeld. Volgens de gemeente haalt dit verhuurders uit de anonimiteit, wat helpt bij de handhaving.

Bestaande verhuurders hebben tot 1 oktober de tijd om zich te registreren. Ontbreekt het registratienummer dan worden zij van de vakantieverhuursite verwijderd. Overtreders riskeren in Amsterdam een boete van 8.700 euro.

Feestende toeristen

Amsterdam zit al jaren in zijn maag met vakantieverhuur. Bewoners ervoeren - voor corona - veel overlast van rolkoffers, tumult in hun trappenhuis en toeristen die feestvieren als zij rusten.

Het probleem wordt verergerd doordat een deel van de vakantieverhuur wordt aangeboden door aanbieders die de woningen tegen de regels langer dan de toegestane 30 dagen per jaar verhuren.

De registratieplicht is een langgekoesterde wens van gemeente Amsterdam, die het registratieplatform mede heeft ontwikkeld. De plicht is mogelijk door de Wet toeristische verhuur van woonruimte uit oktober 2020.

"Tot nu toe was je als verhuurder redelijk anoniem", zegt wethouder Laurens Ivens van Bouwen en Wonen. "De registratie zorgt ervoor dat van iedere verhuurder naam en adres bekend zijn. Dit is een nieuw wapen in de strijd om de overlast voor bewoners te beteugelen. Handhaving wordt nu makkelijker."

Uitrol

De registratieplicht komt in Amsterdam bovenop de bestaande vergunningsplicht. Amsterdam, Bergen en Zaanstad zijn de eerste gemeenten in Nederland die gaan werken met registratienummers. Amsterdam verwacht dat alle grote steden mee gaan doen in de komende maanden.