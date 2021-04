Verdachte basketballers ontkennen: 'Ik geloof echt niet dat dit is gebeurd'

"Ik weet niet wat ik hiervan moet denken", zegt een van hen. "Matchfixing is een serieuze zaak. Maar of het mogelijk is? Ja, alles is mogelijk. Al denk ik niet dat iemand van ons dat heeft gedaan." Hij is inmiddels gestopt met basketballen, woont weer thuis in Australië, en benadrukt vooral hoe fijn zijn tijd in Nederland was. Dat zijn statistieken opvallen zegt hem niet zoveel. "Ik ben nooit iemand van de statistieken geweest"

Spelers van Aris Leeuwarden uit het seizoen 2018/2019 reageren gelaten op het bericht dat vier wedstrijden verdacht worden van matchfixing. Ja, sommigen wisten dat er in het geheim een onderzoek tegen ze liep. Maar nee, er is geen enkele reden om aan hen te twijfelen. Met klem ontkennen zij iets te maken te hebben met matchfixing.

Hoewel er zware verdenkingen rusten op deze spelers, heeft de NOS besloten de namen van deze spelers niet te noemen. Anders dan bij individuele sporten rust bij matchfixing de verdenking bij een teamsport in de eerste plaats op het team. Geen van de spelers is op dit moment formeel als verdachte aangemerkt.

"Ik geloof het niet", zegt een andere, nog in Europa actieve speler herhaaldelijk. "Ik wil mijzelf ook niet hoeven te verdedigen. Ik geloof echt niet dat dit is gebeurd. We hadden een stel goede gasten in ons team." Voor zijn gevoel zit hij op een dieptepunt in zijn leven: zijn huidige club betaalt hem nauwelijks, hij speelt niet goed en dan is er ook nog het matchfixingsonderzoek. Het liefst zou hij weer in Leeuwarden zijn, waar hij en zijn teamgenoten zo'n 1800 euro netto per maand verdienden.

"Ik ben een speler die altijd veel risico neemt", zegt hij als hij wordt geconfronteerd met zijn slechte statistieken in de betreffende wedstrijden. "Je kunt niet altijd goed spelen, er zijn veel ups en down."

Koreaans matchfixingsschandaal

Een van de ondervraagde spelers is een Amerikaan die drie jaar op het hoogste niveau in Zuid-Korea basketbalde. Tijdens een van die seizoenen, in 2015, raakte de Koreaanse competitie verwikkeld in een matchfixingschandaal waarbij verschillende spelers en een coach werden geschorst.

"Ik ben sprakeloos", zegt hij aan de telefoon. Hij wijst erop dat hij in Zuid-Korea nooit verdacht is geweest. Dat er juist in Zuid-Korea veel is ingezet op Aris Leeuwarden is volgens hem een "vreemd toeval". Dat hij opvallend slecht presteerde in de verdachte wedstrijden wijt hij aan een kuitblessure waar hij de laatste twee maanden van het seizoen last van zou hebben gehad. "De coaches en verzorger kunnen dan bevestigen."

"Ik ben nooit benaderd door iemand, of in contact geweest met mensen die zoiets doen" vertelt hij. Net als zijn beide ex-teamgenoten zegt hij regelmatig te gokken op basketbalwedstrijden in het buitenland, maar nooit op de Nederlandse competitie. Om hoeveel geld het gaat wil hij liever niet zeggen.