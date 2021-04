Zonderland wil in Tokio nog een keer verbazen en werkt aan 'ultieme oefening'

Epke Zonderland heeft zijn droomoefening voor Tokio in zijn hoofd. Voor het eerst na zijn gouden rekstokoefening bij de Spelen van 2012 in Londen wil de turner in wedstrijdverband de triple met de double gaan combineren, vertelt hij in de NOS Olympische Podcast.

Het gaan in Japan sowieso zijn laatste Spelen worden.

Zonderland: "Ik heb een topoefening in mijn hoofd en een droomoefening. Het laten zien van die oefening is wat me triggert. Als ik die droomoefening kan doen, zijn het drie en twee vluchtelementen achter elkaar. Een stapje extra dus ten opzichte van wat ik de laatste jaren in wedstrijden heb laten zien. Een heel goede oefening zou twee en twee zijn. Die derde toevoegen - net als in Londen- zou wel ultiem zijn."