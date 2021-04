Duur verlies Medvedev in Miami, Boeblik complimenteert '15-jarige'

Tennisser Daniil Medvedev heeft een uitgelezen kans laten liggen om verder in te lopen op Novak Djokovic, de nummer een van de wereld. De Rus was bij afwezigheid van onder anderen Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer de grote favoriet voor de eindzege in Miami, maar strandde in de kwartfinales.

De als eerste geplaatste Rus verloor met 4-6, 2-6 van de Spanjaard Roberto Bautista Agut en zag daarmee de vele punten die op dit prestigieuze ATP-toernooi te verdienen waren aan zijn neus voorbijgaan.

Opmerkelijk is dat de 32-jarige Bautista Agut daardoor nog steeds ongeslagen is tegen Medvedev, want de twee vorige ontmoetingen won hij ook. En voor een van de overgebleven deelnemers lonkt een primeur, want geen van allen won eerder al een masterstoernooi.

Oudste tegen de jongste

Bautista Agut is de oudste speler die nog in het toernooi zit. En in de halve finale treft hij de jongste.

De 19-jarige Jannik Sinner versloeg in een grillig duel Aleksandr Boeblik met 7-6 (5), 6-4. De Italiaan won in de eerste set vanaf 3-5 drie games op rij en kwam ook in de tiebreak terug van een 3-5 achterstand.

Boeblik wisselde ook in de tweede set, waarin hij 3-0 voor stond, prachtige winners af met onbegrijpelijke missers.