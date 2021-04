Rutte: ik heb het me verkeerd herinnerd • Wilders: de waarheid heeft Rutte ingehaald

Politiek verslaggever Arjan Noorlander zegt dat het niet te voorspellen is wat de uitkomst van het debat zal worden. "Niemand weet hoe het nu verder gaat, we zijn in een fase van een kabinetsformatie waar we nog nooit in terecht zijn gekomen." Er zijn dus geen regels over hoe de formatie vlotgetrokken kan worden.

Noorlander: "De kamer moet het nu zelf oplossen. Maar de onkreukbare rol die Rutte als leider van de grootste partij had moeten spelen heeft hij niet meer, hij is zwaar beschadigd en het vertrouwen is weg." Noorlander verwacht dat het in het debat niet alleen over de positie van Rutte zal gaan, maar ook over die van de nieuwe verkenners Van Ark (VVD) en Koolmees (D66). "Het kan zijn dat het proces weer helemaal van voren af aan moet beginnen."

Rutte zou als premier een motie van wantrouwen tegen zich kunnen horen uitspreken. Maar niet als fractievoorzitter of Kamerlid van de VVD. Rutte is net als de andere Kamerleden een gekozen volksvertegenwoordiger.