Ollongren zegt zich gesprek over Omtzigt niet te herinneren • Ambtelijke staf schreef notitie

Forum voor Democratie-leider Baudet stelde voor om het debat opnieuw te schorsen. Hij wil de nieuwe verkenners Van Ark en Koolmees naar de Kamer halen om vragen te stellen over het vroege informeren van Rutte over de notitie van de verkenners.

Vanochtend bleek dat Rutte om 07.30 uur "via via" had vernomen dat hij, in strijd met zijn eerdere uitspraken, wel degelijk had gesproken over Omtzigt. De overige partijen kregen pas later inzage in de stukken van de verkenners waaruit dat blijkt. Rutte weigert zijn bron te onthullen.

Baudet vroeg Ollongren of zij de bron was. Dat ontkende ze, waarop hij voorstelde om de nieuwe verkenners naar de Kamer te halen en hen hetzelfde te vragen. Kamervoorzitter Arib ging niet mee in zijn verzoek en laat de beantwoording door Ollongren eerst doorgaan.