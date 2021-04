Ollongren biedt excuus aan • Fracties willen nieuwe verkenner

De BoerBurgerBeweging wil dat er "diepgevoelde excuses" worden gemaakt aan Pieter Omtzigt. Dat zei leider Van der Plas in haar eerste bijdrage in de Tweede Kamer. Ze hekelt de moeite die het kost om duidelijkheid te krijgen over hoe de naam van Omtzigt in de notitie is terechtgekomen. "Pas na herhaaldelijk doorvragen van deze Kamer is de oerlelijke waarheid boven tafel gekropen."

Van der Plas vraagt zich af of "manipuleren van de waarheid" de nieuwe normaal is, refererend naar een terugkerende uitspraak in de coronapersconferenties, waarin vaak wordt gesproken over de nieuwe normaal.

"Keer op keer wordt het vertrouwen van burgers beschaamd", aldus Van der Plas. Ze zegt dat in verkiezingstijd "sappige wortels worden voorgehouden", maar later blijken er volgens haar "knollen voor citroenen verkocht". "Nederland gelooft er geen ene biet meer van."