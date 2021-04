Kamerdebat over mislukte verkenning • Fractievoorzitters kunnen stukken goedkeuren

Van de fractievoorzitters die de verslagen van hun gesprekken met de verkenners hebben ingezien, is er tot nu niemand die zegt dat hij of zij iets heeft aangepast. Volgens hen was dat niet nodig. D66-leider Kaag zei dat ze het verslag alleen even wilde checken, "want niemand tekent een notariële akte blind". Kaag noemde het belangrijk dat vandaag een waardig debat wordt gevoerd: "We moeten uiteindelijk doorgaan met de inhoudelijke gesprekken."

Klaver wilde niet speculeren over wat de verkenners nu naar de Kamer zullen sturen. "Het is een ongelooflijke puinbak, er is totaal geen regie, dus het lijkt me niet verstandig dat ik me in de positie van de verkenners begeef."