Kamer eist van Rutte naam van informant • Kaag: patroon van vergeetachtigheid

Hoekstra (CDA): "Dit is zeer ongemakkelijk omdat dit bepaalt hoe we verder gaan." Hij maakt zich grote zorgen over hoe het de afgelopen dagen is gegaan in het formatieproces. "Ik heb geen idee meer hoe de routes gaan." Rutte zegt dat het zijn "heilige taak" is dat dit niet meer gebeurt.

Hoekstra is niet gerustgesteld. "Op deze manier kunnen we niet goed verder." Rutte vraagt Hoekstra hem toch te vertrouwen. Maar dit is niet voldoende voor Hoekstra. Hij hint er zelfs op dat later in het debat nog besproken gaat worden om de rest van de formatie zonder verkenners te doen.