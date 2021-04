Kaag wil nieuwe verkenner • Rutte: ik ben niet iemand die collega's belazert

Segers (ChristenUnie) wil weten of Rutte niet toch in de weer is geweest om "een kritisch en uitstekend Kamerlid" als CDA'er Pieter Omtzigt weg te krijgen. Hij vindt dat de notities daar wel op wijzen.

Rutte reageert gepikeerd en met bewogen stem: "De heer Segers doet nu net of ik bezig ben geweest om Omtzigt naar een bepaalde plek te krijgen. Dat is niet zo. Dat doet de VVD niet. Het is gewoon niet zo dat ik een kritisch Kamerlid probeer weg te werken. Ik werk al sinds 2003 met hem. We staan vaak tegenover elkaar maar we weten elkaar gelukkig ook altijd weer te vinden. Het is niet aan de orde. Echt niet."

Rutte noemt het "ruk" dat hij zich niet heeft herinnerd dat er toch een gesprek over is geweest. En dat dat pas bleek uit de gespreksnotities. Hij baalt ervan, en hoopt dat iedereen zich wel herinnert dat hij altijd een betrouwbare gesprekspartner is geweest. Rutte: "Echt, ik heb toch geen motief om daarover te liegen. Het is gewoon niet waar. Het is niet waar."

Hij zegt dat het aan de andere partijen is om te beoordelen of hij te vertrouwen is. Hij zegt tegen Segers dat ze al vier jaar samenwerken in een coalitie. "Ik ben niet iemand die iemand belazert", zegt Rutte. "Het is een kwestie van vertrouwen. En alleen u kan dat geven."