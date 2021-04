Medicijnfabriek vermengt per ongeluk twee verschillende vaccins • Songfestival mag alsnog publiek toelaten

Wie zich laat inenten tegen corona beschermt niet alleen zichzelf, maar ook anderen. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat gevaccineerden niet alleen zelf veel minder vaak ziek worden, maar ook dat ze het virus nauwelijks nog kunnen overdragen.

De studie is gedaan door het CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM. In een periode van ruim drie maanden werden in zes staten in de VS 3950 zorgmedewerkers gevolgd, die waren ingeënt met vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Ze namen iedere dag bij zichzelf een neusswab af, die via een PCR-test werd onderzocht.

Het bleek dat mensen die beide prikken van hun vaccinatie hebben gehad na twee weken 90 procent minder kans hebben om het virus over te dragen. Als iemand één prik heeft gehad is de kans 80 procent lager. Kort na de vaccinatie is er nog wel een grotere kans op besmetting van anderen.

